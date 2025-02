Dana White aponta risco em possível subida de Makhachev para os médios do UFC

No último dia 18, na Califórnia (EUA), Islam Makhachev confirmou o favoritismo e venceu Renato Moicano rapidamente no primeiro round. Após finalizar o brasileiro, o campeão do peso-leve (70 kg) do UFC surpreendeu e expressou interesse em disputar o cinturão do peso-médio (84 kg). Contudo, Dana White, presidente da liga, não parece interessado em ver o russo protagonizando um movimento tão brusco na carreira.

Para competir nos médios do UFC, o campeão dos leves teria que subir duas categorias de peso. Logo, o cartola deu a entender que Makhachev estaria correndo um risco enorme no octógono, já que teria em Dricus du Plessis, dono do título da divisão até 84 kg, um oponente maior, mais forte, pesado e poderoso.

Vale pontuar que o russo nunca lutou no peso-médio. Portanto, de acordo com Dana, o ideal para Makhachev seria se aventurar apenas nos meio-médios (77 kg).