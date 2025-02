Campeão, Du Plessis minimiza presença de Poatan no corner de Strickland no UFC 312

No dia 9 de fevereiro, na Austrália, Dricus du Plessis vai colocar o cinturão do peso-médio (84 kg) do UFC em jogo pela segunda vez. Na luta principal do evento de número 312 da empresa, o sul-africano vai enfrentar Sean Strickland novamente. Inclusive, o americano terá o reforço de Alex Pereira em seu córner no aguardado confronto. Contudo, se engana quem pensa que 'Stillknocks' está preocupado com a presença do brasileiro no octógono para apoiar seu oponente.

Pelo contrário, o campeão peso-médio do UFC tratou de minimizar a presença do dono do título dos meio-pesados (93 kg) da companhia no córner de Strickland. De acordo com Du Plessis, a parceria dos atletas, que se tornou recorrente e virou amizade, não será efetiva no octógono, já que a comunicação entre eles estará comprometida por conta da barreira linguística.

Outro ponto que faz o sul-africano minimizar a presença de 'Poatan' no córner de 'Tarzan' é o retrospecto. Na luta realizada em janeiro de 2024, Dricus superou o rival por decisão dividida, com o brasileiro do lado oposto no octógono. Na ocasião, o atleta encerrou o reinado do 'bad boy' nos médios e, consequentemente, iniciou o próprio. Com tal experiência, Du Plessis se mostra confiante de que tornará o americano seu freguês.