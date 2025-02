Após nova derrota no UFC, Israel Adesanya deixa seu futuro em aberto

Ex-campeão e um dos melhores pesos-médios (84 kg) da história do UFC, Israel Adesanya vive sua pior fase na carreira. No sábado (1), o nigeriano sofreu sua terceira derrota consecutiva, a quarta nos últimos cinco combates disputados, e viu a possibilidade de voltar ao trono da divisão se afastar ainda mais. Agora, 'Izzy' deve tirar um tempo para pensar no futuro antes de decidir seu próximo passo.

A informação foi dada pelo próprio lutador africano, em entrevista concedida à 'ESPN' americana no pós-show da transmissão oficial do UFC Arábia Saudita. Momentos antes, Adesanya havia sido nocauteado pelo russo naturalizado francês Nassourdine Imavov, na luta principal do evento.

"Eu tenho que relaxar e depois pensar sobre as coisas. Eu vou relaxar um pouco primeiro, só ajudar meus parceiros de time que têm lutas chegando e, sim, ver o que eu quero. Eu ia fazer isso de qualquer forma, mas agora eu sou forçado a isso. Salve para o Nassourdine por isso", declarou Israel.