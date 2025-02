Vinicius Lok Dog supera lesão e vence russo no UFC Arábia Saudita

Nem mesmo uma lesão foi capaz de impedir Vinicius Oliveira de conquistar sua terceira vitória consecutiva no octógono mais famoso do mundo neste sábado (1). Pelo card principal do UFC Arábia Saudita, 'Lok Dog' - como o peso-galo (61 kg) brasileiro é conhecido - deixou a dor para trás, se superou e levou a melhor sobre Said Nurmagomedov, que contava com o apoio da torcida local, como normalmente acontece com atletas russos nesta região.

O triunfo do brasileiro veio por pontos, na decisão unânime dos juízes. Depois de perder o primeiro round para o russo, Vinicius Lok Dog mostrou muito coração e, mesmo claramente afetado pela lesão, virou o jogo, vencendo os dois assaltos seguintes de forma convincente e não deixando espaço para uma possível 'arbitragem caseira', que era um tema que causava receio no gaúcho antes do confronto.

Após o anúncio de sua vitória, o gaúcho revelou a Paul Felder - na entrevista pós-luta - que sofreu uma fratura na costela há alguns meses. Ainda segundo Lok Dog, a lesão piorou nos últimos dias de preparação para o duelo contra Nurmagomedov no UFC Arábia Saudita, quase o obrigando a cancelar a disputa.