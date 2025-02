Vinicius Lok Dog recebe bônus de R$ 292 mil por vitória heroica no UFC Arábia Saudita

A heroica performance de Vinicius Oliveira no card principal do UFC Arábia Saudita, neste sábado (1), foi devidamente recompensada. Ao final do evento, o duelo entre 'Lok Dog' e Said Nurmagomedov, vencido pelo brasileiro, foi premiado com o bônus de 'Luta da Noite' e os lutadores embolsaram 50 mil dólares extras (cerca de R$ 292 mil) cada um.

O triunfo de Vinicius Lok Dog foi conquistado à base de superação. Mesmo com uma lesão na costela, confirmada pelo próprio após o anúncio de sua vitória, o atleta brasileiro mostrou resiliência ao se recuperar de um início ruim no combate e derrotar o adversário russo na decisão unânime dos juízes.

Agora, o lutador gaúcho soma três vitórias consecutivas na principal organização de MMA do mundo. Com isso, Lok Dog - ainda invicto no Ultimate - passa a sonhar com uma vaga no ranking peso-galo (61 kg) da liga.