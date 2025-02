Tudo ou nada! Israel Adesanya entra em ação no UFC Arábia para manter esperança de título

Durante anos, Israel Adesanya reinou absoluto no peso-médio (84 kg) do UFC. A superioridade que o nigeriano demonstrava sobre os rivais era tamanha, que muitos acreditavam que ele eventualmente tomaria o lugar de Anderson Silva como o 'GOAT' (maior de todos os tempos) da categoria. Porém, assim como ocorreu com o brasileiro, sua aura de invencibilidade acabou e, com ela, também foi embora o título. Agora, vivendo a pior fase de sua carreira, 'Izzy' volta ao octógono neste sábado (1º), no UFC Arábia Saudita, para manter vivo o sonho de recuperar o cinturão até 84 kg da entidade e tentar evitar que a história do seu ídolo se repita.

Entre 2018 e 2022, Adesanya conquistou 12 vitórias consecutivas na divisão dos médios do UFC, sete delas em disputas de título. Desde então, entretanto, o lutador africano soma três derrotas em quatro lutas, duas delas em sequência, nos seus dois últimos compromissos no Ultimate. Por conta desse retrospecto negativo, pela primeira vez em seis anos, Israel entrará no octógono mais famoso do mundo - para enfrentar o russo naturalizado francês Nassourdine Imavov - sem que algum título da organização esteja em jogo.

Queda de rendimento

Mais do que os resultados negativos, o desempenho do ex-campeão dentro do cage tem sido motivo de preocupação para os fãs, especialmente nos duelos contra Sean Strickland e Dricus du Plessis, os mais recentes disputados por 'Izzy'. Mesmo diante de adversários tecnicamente inferiores, o nigeriano encontrou dificuldades para impor seu jogo.