Imavov nocauteia Adesanya e finca o pé na elite dos pesos-médios do UFC

A luta

Adesanya começou a luta mais ativo do que de costume, soltando um grande volume de golpes. Por sua vez, Imavov lançava ataques pontuais, como um bom upper que jogou o rival para trás, e tentava mesclar com tentativas de levar o duelo para o chão. A expressão no rosto de ambos também contrastava. O nigeriano parecia focado e tenso, enquanto o russo naturalizado francês aparentava mais tranquilidade no olhar.

O segundo assalto parecia que seguiria o mesmo roteiro do primeiro. Porém, com um cruzado de direita que pegou na ponta do queixo do nigeriano, Imavov levou Adesanya à lona, abrindo o caminho para sua vitória por nocaute técnico, após mais alguns socos aplicados e a interrupção do árbitro Marc Goddard.

Confira os resultados do UFC Arábia Saudita

Nassourdine Imavov venceu Israel Adesanya por nocaute técnico;

Michael Page venceu Shara Magomedov por decisão unânime dos juízes;

Sergei Pavlovich venceu Jairzinho Rozenstruik por decisão unânime dos juízes;

Vinicius Lok Dog venceu Said Nurmagomedov por decisão unânime dos juízes;

Fares Ziam venceu Mike Davis por decisão unânime dos juízes;

Muhammad Naimov venceu Kaan Ofli por decisão unânime dos juízes;

Shamil Gaziev venceu Thomas Petersen por nocaute técnico;

Terrance McKinney venceu Damir Hadzovic por nocaute técnico;

Jasmine Jasudavicius venceu Mayra Sheetara por decisão unânime dos juízes;

Bogdan Grad venceu Lucas Alexander por nocaute técnico;

Hamdy Abdelwahab venceu Jamal Pogues por decisão dividida dos juízes.