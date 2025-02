Mais cedo! Saiba como assistir o UFC Arábia Saudita, evento em horário alternativo

Neste sábado (1º), pela segunda vez na história, o Ultimate desembarca em Riade, capital da Arábia Saudita, para promover um de seus eventos. Programado para acontecer em um horário alternativo, mais cedo do que o normal, o UFC Arábia Saudita contará com a transmissão, ao vivo e na íntegra, do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 11 horas (horário de Brasília).

A atração principal do evento ficará por conta do duelo entre os tops do peso-médio (84 kg) Israel Adesanya e Nassourdine Imavov. O nigeriano, ex-campeão da categoria, vem de duas derrotas seguidas, sua pior marca da carreira, e busca recuperação. Por sua vez, o russo naturalizado francês chega para o combate embalado por uma sequência de três vitórias, que o levou ao 5º lugar no ranking da divisão.

No 'co-main event', o invicto Sharabutdin Magomedov tentará ampliar sua boa fase na liga diante do veterano Michael 'Venom' Page. Com quatro vitórias nos seus primeiros compromissos dentro do octógono, 'Shara Bullet' já ocupa a 14ª posição no ranking dos médios, e mira subir até o topo. Já 'MVP' sobe dos meio-médios (77 kg) para tentar se recuperar após ser derrotado por Ian Machado Garry na sua mais recente luta.