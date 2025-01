De volta após dois anos, Allan Puro Osso encara Asu Almabayev no UFC Vegas 103

Depois de um longo período inativo, Allan Nascimento finalmente voltará ao octógono mais famoso do mundo. No próximo dia 1º de março, 'Puro Osso' vai encarar Asu Almabayev no UFC Vegas 103. A notícia foi dada em primeira mão pela 'ESPN' americana e confirmada pelo próprio lutador brasileiro nas suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Allan Puro Osso não luta desde janeiro de 2023, quando derrotou Carlos Hernandez por finalização e conquistou sua segunda vitória consecutiva no Ultimate. Desde então, o atleta da equipe 'Chute Boxe Diego Lima' teve três combates marcados, mas todos foram cancelados após o brasileiro ser obrigado a se retirar deles por motivos diferentes.

Por outro lado, Almabayev chega para a disputa com o paulista credenciado por uma temporada 2024 perfeita. Depois de estrear no UFC com o pé direito, ao finalizar Ode Osbourne em agosto de 2023, o atleta do Cazaquistão emplacou três vitórias seguidas no ano passado, alcançando o top 10 do ranking peso-mosca (57 kg) da entidade, onde ocupa atualmente a 8ª posição.