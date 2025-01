Conor McGregor usa insultos racistas e islamofóbicos para atacar Khabib Nurmagomedov

"15 minutos? Venci Aldo em 15 segundos. Mostre sua esposa, n.... Mostre os seus filhos, n.... Comedor de primo filho da p*** se escondendo. Mostre para a gente você e os filhos dos seus primos juntos, porque temos filhos aqui na Irlanda que querem ganhar deles em uma competição. Eles estão competindo ou o que? Você está dizendo Irlanda vs Daguestão? Onde está sua prole, mal podemos esperar para vê-los. A melhor prole do Daguestão? Daguestão, o que acha? Isso é verdade? Quem é o próximo? Porque o gordo com o apito de treinador não vai lutar", escreveu o atleta.

Desafio para revanche

E não parou por aí. Derrotado por Khabib no UFC, em 2018, o irlandês aproveitou o ataque para desafiá-lo para uma revanche. No entanto, McGregor parece duvidar que o russo teria coragem de aceitar enfrentá-lo novamente. 'The Eagle' anunciou sua aposentadoria do MMA em 2020 após o falecimento do seu pai, Abdulmanap, que também era seu treinador.

Mas, de acordo com Conor, a saída do rival do esporte não teve a ver com o luto e a promessa feita para sua mãe, e sim com o medo de perder a invencibilidade. Inclusive, 'Notorious' frisou que a decisão de Nurmagomedov não foi bem vista pelos demais lutadores do Daguestão.

"Quem diabos designou essa p*** gorda como mestre e pai? Certamente não foi seu próprio pai e todos sabem disso no Daguestão. O Daguestão acha que você é um covarde por se aposentar. O verdadeiro Daguestão é para sempre. Você é motivo de piada no Daguestão. Você é preguiçoso, é o que dizem. Lute comigo, ganhe 100 milhões de dólares e dê para toda a vila do Daguestão! Mas você não vai. Por que? É uma v*** gorda, preguiçosa e assustada", concluiu o lutador.

Rivalidade McGregor vs Khabib

O posicionamento de Khabib Nurmagomedov não surpreende, pois é desafeto de Conor McGregor. Inclusive, a rivalidade entre os ex-campeões do UFC é uma das maiores da história do MMA. Tanto que os profissionais protagonizaram uma briga generalizada após a luta vencida pelo russo em 2018.