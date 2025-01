Bebê à vista! Mayra Sheetara revela motivo de retorno para o Brasil

Depois de uma, relativamente, longa passagem pelos Estados Unidos, onde costumava fazer seus treinos na 'American Top Team', Mayra Bueno Silva está de volta ao Brasil. Novamente morando em São Paulo, 'Sheetara' - como é conhecida - fez sua preparação para o UFC Arábia Saudita, no qual competirá neste sábado (1), na equipe 'Fighting Nerds'. E a mudança, ao que tudo indica, é definitiva.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Mayra Sheetara revelou a razão por trás da decisão de voltar a morar no Brasil. E o motivo, segundo ela, é bastante nobre. Depois de alguns anos de união, a mineira e sua companheira, a também lutadora Glória de Paula, decidiram engravidar. Sendo assim, em busca do apoio familiar neste momento, as duas resolveram voltar para perto de casa.

"Eu me mudei, de fato, para o Brasil. Porque eu e a Glória decidimos ser mamães. Então, a gente está no processo de ser mães. Vamos fazer todo o processo no Brasil. Eu quero que ela tenha a maior rede de apoio possível, quero que ela esteja perto dos nossos pais, perto da nossa família. Então, esse é o motivo da gente ter voltado para o Brasil. Enquanto a gente estiver nesse processo e estiver feliz, como a gente está, se nós estivermos bem, não temos planos de sair daqui de novo", contou Sheetara.