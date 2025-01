UFC encaminha Dione Barbosa vs Diana Belbita para o dia 5 de abril

Em busca de recuperação após sofrer sua primeira derrota no octógono mais famoso do mundo, Dione Barbosa voltará à ação no dia 5 de abril, para enfrentar a romena Diana Belbita, no UFC Vegas 105. A informação foi apurada pela equipe de reportagem da Ag Fight, em primeira mão, com fontes próximas à organização.

Dione foi contratada pelo Ultimate após se destacar no programa 'Contender Series', em setembro de 2023. Oito meses depois, a peso-mosca (57 kg) estreou na organização com o pé direito, com vitória por pontos sobre Ernesta Kareckaite, no UFC Rio. Na sequência, entretanto, Barbosa foi superada por Miranda Maverick, em julho.

Por sua vez, Diana Belbita vive momento delicado na carreira. Mais do que as duas derrotas consecutivas em suas mais recentes apresentações, a romena acumula um retrospecto negativo desde sua chegada ao Ultimate, em 2019. Neste período, foram cinco reveses e apenas duas vitórias conquistadas pela atleta conhecida como 'The Warrior Princess', que corre risco de ser dispensada em caso de novo resultado negativo.