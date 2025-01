Alex Poatan destaca inteligência de Jamahal Hill para se promover no UFC

Após trocar o peso-médio (84 kg) pelos meio-pesados (93 kg) do UFC, Alex Pereira teve em Jamahal Hill o seu primeiro desafeto na divisão. Antes da luta, realizada em abril, em Las Vegas (EUA), o brasileiro foi provocado por 'Sweet Dreams' e, após nocauteá-lo no primeiro round, seguiu sendo atacado pelo atleta. No entanto, 'Poatan' minimizou o 'trash talk' do americano e a rivalidade com o mesmo.

Ao participar do programa 'The Ariel Helwani Show', o renomado striker mostrou fairplay e elogiou Hill, o classificando como um lutador inteligente. De acordo com 'Poatan', o americano adotou uma postura hostil em relação a sua pessoa, porque assimilou que, assim, poderia se manter em evidência e promover uma possível revanche entre eles no UFC.

Vale destacar que Jamahal, além de atacar o brasileiro constantemente e de forma pública, chegou a confrontá-lo no Instituto de Performance do UFC, em Las Vegas. De todo modo, Alex deu a entender que o lado 'bad boy' do ex-campeão da companhia é mera fachada.