McGregor protagoniza encarada com gigante de 2.16m durante jogo da NBA; veja

Mesmo sem pisar no octógono do UFC desde julho de 2021, Conor McGregor segue virando notícia por onde passa. E na noite da última segunda-feira (27) não foi diferente. Ao marcar presença no jogo da NBA entre Milwaukee Bucks e Utah Jazz, o astro irlandês protagonizou uma curiosa cena que rapidamente viralizou na internet, entre fãs do basquete e dos esportes de combate (veja abaixo ou clique aqui).

Com o jogo em andamento, o ex-campeão do UFC caminhou casualmente pela lateral da quadra, em frente ao banco de reservas do Milwaukee Bucks. Do nada, McGregor parou, deu meia-volta, e foi em direção ao pivô Brook Lopez. Aparentemente impressionado com o tamanho do jogador, que estava sentado, o lutador irlandês pediu para que o gigante de 2.16m ficasse em pé e propôs uma encarada entre eles - tudo isso capturado pelas câmeras da transmissão oficial e enquanto a partida acontecia dentro das quatro linhas.

"Ele me pediu para ficar em pé, e eu fiquei. Eu sabia que naquele momento, assim que eu fiquei em pé, eu tinha que olhá-lo de cima abaixo, eu tinha que fazer alguma coisa. Já vi as encaradas antes, então eu sabia que tinha que fazer minha parte", contou Brook Lopez, em conversa com a imprensa no vestiário após o jogo.