Alex Poatan elege Jon Jones como único alvo no peso-pesado do UFC

Já há algum tempo, Alex Pereira expressa publicamente seu desejo de se testar entre os pesos-pesados do UFC. E mesmo com novo compromisso agendado, o interesse do striker brasileiro, ao que parece, permanece o mesmo, ainda que com uma diferença. Se antes o campeão dos meio-pesados (93 kg) deixava a escolha do seu potencial adversário na divisão de cima nas mãos do Ultimate, agora 'Poatan' encurtou seu leque de opções e foca apenas em um duelo contra o detentor do cinturão da categoria.

Sendo assim, neste momento, Alex Poatan condiciona sua possível subida aos pesos-pesados para um confronto contra o atual campeão da categoria, o americano Jon Jones. Outra possibilidade, ainda que aparentemente com menor interesse para o striker paulista - seria um combate contra Tom Aspinall, detentor do cinturão interino da divisão e provável próximo rival de 'Bones'. Mas para isso, o inglês teria que vencer a disputa pela unificação do título da categoria.

"O Jon Jones falou que gostaria de lutar comigo e eu também não vejo outra luta. Eu estava assim: 'Vou lutar com qualquer um, quero fazer uma luta no peso-pesado'. Hoje eu já parei um pouco e falei 'para que?'. Porque tudo é um risco. Eu sou campeão, Jon Jones é campeão, então teria que ser essa luta", afirmou Poatan, em entrevista ao 'The Ariel Helwani Show'.