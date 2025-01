McGregor contesta derrota de promessa irlandesa e detona time de Khabib

Conor McGregor não ficou nada satisfeito com o desfecho da luta principal do evento 'PFL Champions Series 1'. No show realizado no último sábado (25), em Dubai (EAU), Usman Nurmagomedov superou Paul Hughes por decisão majoritária, após cinco rounds de disputa. Inconformado com a visão dos juízes laterais sobre o duelo, o ex-campeão do UFC contestou a derrota do compatriota e aproveitou para detonar o time russo, liderado por Khabib Nurmagomedov, seu eterno rival no MMA.

Em sua conta oficial no 'X', McGregor aprovou a performance do promissor Hughes e cravou que o mesmo venceu a luta tranquilamente. Vale pontuar que o resultado do combate entre os atletas, de fato, gerou discussão na comunidade do MMA. No cage, Paul se destacou na trocação e acertou golpes poderosos no russo. Já Usman travou o irlandês na grade e aplicou quedas nos rounds finais do duelo.

Irritado com a postura de Usman no confronto, McGregor não o perdoou. Adepto da trocação, o irlandês fez duras críticas ao estilo de luta do time de Khabib, baseado no controle das ações no solo e conhecido por ser mais efetivo do que propriamente empolgante. Portanto, Conor afirmou que os representantes da família Nurmagomedov nunca foram lutadores de verdade, intensificando a rivalidade entre as partes.