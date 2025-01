Lutador pede namorada em casamento após vencer por nocaute no Bare Knuckle; veja

O desconhecido John Garbarino viveu uma noite inesquecível no 'BKFC KnuckleMania 5', já que brilhou em ação e depois da luta. No evento realizado no último sábado (25), na Filadélfia (EUA), o atleta não tomou conhecimento de Apostle Spencer e nocauteou no primeiro round. Empolgado por impressionar em sua estreia no Bare Knuckle FC, maior organização de boxe sem luvas, o americano, ainda no ringue, pediu sua namorada em casamento.

A luta em si não durou muito. Confiante, Garbarino acertou um potente soco no rosto do adversário, que desabou na hora. Ao ver Spencer no chão e atordoado com o golpe, o árbitro decidiu encerrar o combate, declarando John como vencedor, faltando um segundo para o encerramento do round inicial. Após comemorar o triunfo, o atleta chamou sua namorada para o ringue e, sem pensar duas vezes, ajoelhou em sua frente e, com um anel na mão, a pediu em casamento.

Visivelmente feliz, a mulher disse sim ao lutador e o abraçou, fazendo a alegria do público presente na 'Wells Fargo Center'. Garbarino impressionou tanto no evento, que até Conor McGregor, um dos donos do BKFC, não só o notou, como também o elogiou.