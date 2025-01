Baixa de peso! André Sergipano anuncia cancelamento de luta no UFC Arábia Saudita

"Pessoal, trazendo um comunicado importante para vocês. Infelizmente, ontem, na hora do embarque, eu e minha equipe fomos surpreendidos. Entrou em vigor uma nova lei na Arábia Saudita, que é necessário ter o passaporte internacional da febre amarela. Infelizmente, nem eu, nem minha equipe, nem meu empresário ficamos sabendo disso. Nem o UFC ficou sabendo disso a tempo de nos avisar e não consegui viajar. Estou no processo para conseguir tirar esse documento ainda. O UFC achou melhor remarcar minha luta com o mesmo oponente em uma outra data. Estou esperando o UFC marcar uma nova data. É isso aí, segue o jogo", declarou o atleta.

Registro de 'Sergipano' no MMA

André Muniz, de 34 anos, iniciou sua trajetória no MMA em 2009 e estreou no UFC em 2019. No esporte, o brasileiro construiu um cartel composto por 24 vitórias e seis derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Ronaldo 'Jacaré' e Uriah Hall.