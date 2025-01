Caio Borralho promete estar pronto para ser reserva imediato em disputa de cinturão do UFC

Caio Borralho vive grande fase na carreira e tem um objetivo claro: ser campeão do peso-médio (84 kg) do UFC. É bem verdade que, atualmente, o brasileiro não possui um compromisso marcado, mas, se depender dele, algo grandioso está por vir. Em alta na companhia, o atleta está de olho na revanche entre Dricus du Plessis, dono do título, e Sean Strickland, programada para acontecer no dia 9 de fevereiro, na Austrália, e pronto para substituir um dos profissionais, caso algum imprevisto ocorra.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight, Caio se colocou à disposição da empresa para ser o reserva imediato da importante luta principal do UFC 312, válida pelo título da categoria. E a intenção do brasileiro é válida, uma vez que está invicto na liga com sete vitórias, é o sexto colocado no ranking da divisão e marcará presença na 'Qudos Bank Arena'.

Inclusive, 'The Natural' revelou que vai viajar para a Austrália não como reserva imediato de Du Plessis vs Strickland e sim como convidado do UFC. De todo modo, Caio, sonhando em ser campeão dos médios, garantiu estar preparado para salvar o evento e disputar o título em cima da hora, mesmo sem ter feito um camp completo. E, de fato, não se pode duvidar do atleta, já que ele ficou conhecido no MMA por seu Q.I. de luta acima da média e, recentemente, até treinou com Alex 'Poatan'.