Em busca do topo do UFC, Virna Jandiroba enfrenta ex-desafiante ao cinturão em abril

Virna Jandiroba vive grande fase no MMA e agora terá um compromisso de extrema importância em sua jornada para se tornar campeã do peso-palha (52 kg) do UFC. No dia 12 de abril, em Miami, a brasileira vai enfrentar Yan Xiaonan, ex-desafiante ao cinturão da categoria, em luta que deve dar para a vencedora o direito de disputar o título na sequência. A informação foi confirmada pela reportagem da Ag. Fight com fontes próximas à organização.

Anteriormente, Virna, embalada por quatro vitórias seguidas, pediu ao UFC a chance de disputar o cinturão do peso-palha contra a campeã Zhang Weili. No entanto, a brasileira, terceira colocada no ranking da divisão, viu Tatiana Suarez ser escalada pela companhia como adversária da chinesa. Sendo assim, a veterana desafiou Xiaonan para uma luta e teve seu desejo atendido pela empresa.

Por sua vez, Yan, que perdeu para a compatriota Weili, se recuperou no UFC ao dominar Tabatha Ricci, em novembro. Atualmente, a ex-desafiante ao título do peso-palha é a número dois na tabela de classificação.