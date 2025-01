Umar Nurmagomedov passa por cirurgia na mão após sofrer lesão no UFC 311

A lesão sofrida por Umar Nurmagomedov na derrota para Merab Dvalishvili no 'co-main event' do UFC 311, no último sábado (18), levou o russo à mesa de cirurgia. Nesta quinta-feira (23), o peso-galo (61 kg) utilizou suas redes sociais para publicar uma imagem de raio-x da sua mão esquerda após passar pela operação (veja abaixo).

Na imagem, é possível ver que, durante a cirurgia reparadora, foi introduzido um parafuso no osso metacarpo do dedo indicador da mão esquerda do lutador. A fratura, de acordo com a equipe de Nurmagomedov e com o próprio atleta, teria ocorrido ainda no começo da luta contra o campeão Merab Dvalishvili.

Lesão explica queda de rendimento?

A disputa pelo título peso-galo, no 'co-main event' do UFC 311, começou com Umar tomando as rédeas do combate. Melhor no início, o russo abriu 2 a 0 no placar nas papeletas dos juízes. Porém, a partir do terceiro assalto, Merab passou a comandar as ações e virou o jogo, levando a melhor na decisão unânime, impondo a primeira derrota no cartel de Nurmagomedov e defendendo com sucesso seu cinturão até 61 kg do Ultimate.