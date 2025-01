Moicano revela que recebeu mais de R$ 5,6 milhões por luta contra Makhachev no UFC 311

Relembre a mudança de última hora no UFC 311

Originalmente escalado para encarar Beneil Dariush no card principal do UFC 311, Renato Moicano foi promovido ao posto de desafiante ao título peso-leve, na luta principal do show, após o lutador que ocuparia esta função, Arman Tsarukyan, sequer se apresentar na pesagem oficial do evento, devido a uma lesão nas costas.

Assim, o brasileiro, depois de aceitar a luta na véspera do UFC 311, subiu no octógono para medir forças com Islam Makhachev, campeão dos leves. Apesar de um bom início, com direito a um 'flashdown' aplicado, Moicano sucumbiu ao grappling do russo ainda no primeiro round, deixando escapar a chance de destronar o rival e conquistar o cinturão até 70 kg da liga.

