Malhadinho exalta parceria com cantor Baco Exu do Blues e avisa: "Quer lutar"

Se depender de Jailton Almeida, uma nova presença ilustre vai se aventurar nos esportes de combate. De bem com a vida após nocautear Serghei Spivac no primeiro round do UFC 311, evento realizado no último sábado (18), na Califórnia (EUA), 'Malhadinho' surpreendeu ao revelar que, enquanto se preparava para a luta, o cantor Baco Exu do Blues marcou presença na academia 'Galpão da Luta'. Agora, o atleta faz campanha para o artista viver um dia de lutador.

Ao participar de uma live no canal da Ag. Fight no 'YouTube', Jailton contou detalhes sobre sua amizade com o cantor e o encheu de elogios. Vale pontuar que, assim como o lutador do UFC, Baco Exu do Blues é baiano e treina no Galpão da Luta. A partir daí, o atleta e o artista se aproximaram.

Como acompanha os treinos do cantor, Malhadinho se mostrou empolgado com a possibilidade dele lutar boxe no 'Fight Music Show', organização que promove duelos envolvendo artistas e influenciadores digitais. E a postura do atleta não é novidade. Sempre que pode, Jailton, buscando ajudar seus amigos e parceiros de treino, pede para que as companhias dos esportes de combate os monitorem.