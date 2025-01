Conor McGregor provoca irmãos Paul durante posse presidencial de Donald Trump

Na última segunda-feira (20), Conor McGregor ficou frente a frente com os irmãos Jake e Logan Paul, a caminho da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington (EUA). Na ocasião, o boxeador compartilhou registros do encontro em suas redes sociais e o clima entre eles e o irlandês pareceu leve. Contudo, a interação entre o trio não foi exatamente tranquila, e o ex-campeão do UFC fez questão de exibir seu lado provocador e 'perturbou' a dupla.

Em seu canal oficial no 'YouTube', Logan divulgou o conteúdo no qual um agitado 'Notorious' o confrontou a respeito da possível luta de boxe entre eles, na Índia. Em resposta, o youtuber, de forma séria, perguntou ao irlandês como ele deveria agir. Em seguida, McGregor se mostrou contrariado pelo fato do americano afirmar que Dana White, presidente do UFC, o controla e lembrou que o mesmo deve satisfações para a WWE, pois é lutador da maior organização de pro-wrestling do mundo.

Em outro momento, Conor se gabou por estar frente a frente com Jake e Logan e ameaçou dar um tapa na cabeça deles e na de KSI. Não satisfeito, o veterano classificou as celebridades como 'trabalho fácil e paralelo'. Sem se intimidar, Logan respondeu, frisando que McGregor não consegue desempenhar sua principal função, de lutador do UFC, e voltar a competir, quanto mais assumir combates no boxe. Após Paul lembrar do episódio no qual o irlandês jogou um carrinho de mão no ônibus com atletas do UFC, em 2018, o ex-campeão da empresa riu.