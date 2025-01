Jake Paul coloca Mike Tyson nos ombros na cerimônia de posse de Donald Trump; veja

Jake Paul viveu uma segunda-feira (20) diferenciada e deu o que falar na cerimônia de posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington (EUA). A caminho do grandioso evento, o youtuber compartilhou fotos com o rival Conor McGregor e, não satisfeito, fez uma brincadeira com Mike Tyson na reta final, comemorando a nova era do país.

Apoiadores de Trump, os lutadores se mostraram eufóricos e se divertiram na cerimônia. A animação era tanta, que Jake surpreendeu ao colocar Tyson em seus ombros, para delírio da multidão presente no evento. Empolgados, o ex-campeão mundial de boxe e o youtuber vibraram com o momento inusitado.

Vale lembrar que os profissionais disputaram uma midiática luta de boxe transmitida pela Netflix, vencida por Paul. É bem verdade que, apesar das provocações, 'The Problem Child' sempre deixou claro ter admiração e respeito por 'Iron Mike'. E, ao que parece, o combate aproximou ainda mais os profissionais.