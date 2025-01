Jailton Malhadinho explica desafio para Ciryl Gane após vitória no UFC 311

Jailton Almeida brilhou no octógono e foi um dos destaques do UFC 311. No evento realizado no último sábado (18), na Califórnia (EUA), o brasileiro nocauteou Serghei Spivac no primeiro round e, de quebra, faturou um dos bônus de 'Performance da Noite'. Empolgado por emplacar a segunda vitória seguida, 'Malhadinho' expressou novamente interesse em enfrentar Ciryl Gane e, agora, explicou o desafio feito.

Ao participar de uma live no canal da Ag. Fight no 'YouTube', Jailton, sexto colocado no ranking do peso-pesado do UFC, apontou o francês como a luta perfeita para conseguir sua tão sonhada disputa pelo cinturão. E a visão do brasileiro faz sentido, pois Gane é ex-campeão interino da categoria, um dos lutadores mais populares e o segundo colocado na tabela de classificação.

Além disso, 'Bon Gamin' disputou o cinturão linear da categoria duas vezes. Portanto, 'Malhadinho', ciente de que o francês não possui luta marcada e buscando enfrentar os melhores atletas da divisão para mudar de patamar no MMA e alcançar o topo, o tratou como principal alvo. Inclusive, essa não foi a primeira vez que o brasileiro desafiou Gane no UFC.