Arman Tsarukyan propõe revanche com Charles Do Bronx por novo title shot no UFC

Depois de concordar com Dana White, presidente do UFC, sobre não ter mais prioridade na corrida pelo próximo 'title shot' da divisão dos leves (70 kg), Arman Tsarukyan já projeta como voltará ao topo da fila. Através do seu perfil oficial no 'X', o armênio - número 1 do ranking até 70 kg do Ultimate - sugeriu um novo duelo contra o brasileiro Charles Do Bronx, ex-campeão e segundo colocado na tabela de classificação da categoria, para definir quem enfrentará Islam Makhachev, detentor do cinturão, na sequência.

Arman e Charles já se enfrentaram no passado e, curiosamente, a vitória do armênio sobre o brasileiro foi justamente o que o credenciou para disputar o título dos leves pela primeira vez. O confronto ocorreu em abril do ano passado, no UFC 300, e terminou com o triunfo por decisão dividida dos juízes a favor de Tsarukyan.

"Charles Do Bronx em uma (luta) de 5 rounds é o que mais faz sentido", propôs Tsarukyan (veja abaixo ou clique aqui).