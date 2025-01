Ex-UFC, Till nocauteia algoz do filho de Anderson Silva no boxe; veja

Darren Till estreou na 'Misfits Boxing' e no boxe profissional de maneira impecável. No último sábado (18), na Inglaterra, o ex-lutador do UFC enfrentou Anthony Taylor e não tomou conhecimento do algoz de Gabriel Silva, filho de Anderson Silva. Superior no combate, o atleta da casa nocauteou o americano no sexto round.

É bem verdade que, no início da luta, Taylor adotou uma postura agressiva, visando surpreender 'The Gorilla'. No entanto, Till ignorou os ataques do adversário e começou a castigá-lo no ringue. Visivelmente maior e mais forte, o ex-lutador do UFC aplicou knockdown em Anthony no quarto round. No solo, o atleta pareceu assustado após receber a sequência de socos do oponente.

Confiante, Darren seguiu em cima de 'PrettyBoy', que até tentou uma virada épica no quinto round. Sem diminuir o ritmo, o atleta foi premiado no assalto seguinte, liquidando a fatura ao aplicar uma blitz em Taylor. O ataque do britânico foi tão eficaz, que obrigou o árbitro a interferir na luta e encerrá-la. Ao final do duelo, os lutadores mostraram fairplay e se abraçaram, encerrando a rivalidade, ao menos por ora.