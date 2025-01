Sem Jon Jones! Dana se rende a Makhachev e o elege como número 1 peso-por-peso do UFC

O debate sobre os critérios do ranking peso-por-peso do Ultimate divide opiniões. Número 1 de forma oficial no site da empresa, Islam Makhachev teve, por muito tempo, seu posto questionado por Dana White, que apontava Jon Jones como merecedor da liderança enquanto o americano estivesse na ativa. Esse panorama mudou drasticamente após a realização do UFC 311, no último sábado (18). Com mais uma defesa de título bem-sucedida do wrestler russo, o presidente do UFC se rendeu ao talento do pupilo de Khabib Nurmagomedov e o elegeu como o melhor lutador da organização, independentemente da categoria de peso.

Durante a coletiva de imprensa pós-show em Los Angeles (EUA), Dana exaltou a coragem de Islam, que aceitou uma troca de adversários de última hora e finalizou Renato Moicano ainda no primeiro round, para se manter no posto de campeão peso-leve (70 kg) da liga. Com o triunfo, o russo se tornou o atleta com mais defesas de cinturão na história da companhia dentro desta divisão de peso, com quatro ao todo, deixando Khabib, B.J Penn e Benson Henderson para trás. O contexto foi suficiente para fazer o presidente do UFC mudar de ideia e dar o braço a torcer para o wrestler do Daguestão.

"Parabéns a ambos. Ao Moicano por vir e aceitar essa luta de última hora. E ao campeão, eu disse isso publicamente, ele falou: 'Sou o campeão, vou vencer quem estiver na minha frente amanhã, não me importa'. Veio aqui e fez o que se espera dele nessa posição. Ele já está como número 1 do ranking peso-por-peso (do UFC). Sim (agora ele é o primeiro no meu ranking também). Eu dou esse posto para ele. Estão todos felizes agora? (risos)", declarou o cartola, em conversa com a imprensa.