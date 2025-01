Parceiro de Charles Do Bronx, Lipe Detona enfrenta rival invicto no UFC Londres

Programado para o dia 22 de março, o retorno do Ultimate para a Inglaterra em 2025 contará com um tempero brasileiro. Afinal, Felipe Santos foi confirmado para o card com sede em Londres. Parceiro de equipe de Charles Do Bronx na 'Chute Boxe Diego Lima', 'Lipe Detona' medirá forças com Lone'er Kavanagh, atleta da casa e invicto no MMA profissional.

O confronto foi anunciado através das redes sociais da própria organização (veja abaixo ou clique aqui). Vindo de derrota para o compatriota André Mascote, em setembro de 2024, Lipe Detona vai em busca de redenção no octógono mais famoso do mundo. Mas para isso, o brasileiro precisa se tornar o primeiro atleta a conseguir desbancar Kavanagh, já que o rival inglês desponta com um cartel irretocável de 8-0 no MMA profissional.

"Próxima guerra marcada, dessa vez vamos para a Inglaterra, estou muito feliz em poder mais uma vez ressignificar minha história de vida, cada vez com um objetivo novo, grato em poder levar Maceió, Alagoas ao topo da história do UFC. Prometo entregar meu sangue, como sempre fiz em toda minha trajetória de vida, eu só preciso ser calmo e agressivo. É sempre uma nova oportunidade em poder representar meu povo brasileiro. Quero poder ter energia para viver esse momento para o resto da minha vida. Muito obrigado, UFC! Vamos nessa!", destacou Lipe, através de sua conta do Instagram.