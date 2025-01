UFC 311: Karol Rosa é superada por Ailin Perez e perde clássico Brasil vs Argentina

Bem ao seu estilo, Ailin Perez provocou Karol Rosa durante a semana da luta do UFC 311. E, no dia do combate, a atleta da Argentina fez jus às palavras e derrotou a adversária, em duelo válido pelo card preliminar do evento sediado em Los Angeles (EUA). No clássico sul-americano, 'Fiona', como é conhecida, controlou as ações do embate e venceu na decisão unânime dos juízes.

Com o triunfo, o quinto consecutivo no octógono mais famoso do mundo, Perez, além de ampliar a boa fase, deve adentrar no top 10 dos pesos-galos (61 kg). Afinal de contas, Karol Rosa atualmente ocupa a nona posição da listagem, enquanto Ailin surge como a 13ª colocada. A brasileira, por sua vez, vê seu bom momento na empresa ser interrompido e, consequentemente, se afasta consideravelmente de uma eventual disputa de título.

A luta

Logo nos segundos iniciais, Ailin grampeou e buscou a queda, bem defendida por Karol. Insistente, a atleta da Argentina repetiu a estratégia e, na segunda investida, conseguiu levar o confronto para o solo. Por cima, Perez conseguiu controlar e avançar para a meia-guarda. Com uma bela pedalada, Rosa afastou a oponente e se reergueu. A brasileira passou a apostar nos chutes baixos para minar a base de Ailin, que respondeu os ataques com um belo soco giratório.