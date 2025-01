Entenda reviravolta que pode fazer de Renato Moicano o novo campeão do UFC

No meio dos esportes de combate, costuma-se dizer que tudo pode mudar de uma hora para a outra, em um curto espaço de tempo. E foi exatamente isso que ocorreu na tarde da última sexta-feira (17). Durante a pesagem oficial do UFC 311, em Los Angeles (EUA), os fãs de MMA foram surpreendidos com a notícia de que Arman Tsarukyan, escalado para disputar a luta principal contra Islam Makhachev, estava fora do show por conta de uma lesão de última hora. Nos bastidores, a alta cúpula da companhia agiu rapidamente e anunciou Renato Moicano como o novo desafiante ao cinturão dos pesos-leves (70 kg). Mas como ocorreu a reviravolta que pode culminar em título para o Brasil?

Número 1 do ranking e então desafiante ao cinturão, Tsarukyan informou ao UFC durante a madrugada de que havia lesionado as costas e que, durante o processo de corte de peso, percebeu que não teria condições de competir contra Makhachev. E a solução para o imbróglio de última hora veio do próprio evento montado pela empresa. Afinal de contas, outros dois confrontos entre pesos-leves haviam sido marcados para a ocasião. Apenas um, porém, envolvia atletas ranqueados e de maior renome: Beneil Dariush vs Renato Moicano.

E para definir qual dos dois receberia uma chance de ouro raríssima, o UFC não precisou pensar muito. Afinal de contas, enquanto Dariush vem de duas derrotas e já cogitou publicamente se aposentar, Moicano chega embalado por quatro triunfos consecutivos no Ultimate e com uma ascensão de popularidade imensurável junto aos fãs. Desta forma, foi informado ao brasileiro a possibilidade antes mesmo da pesagem oficial do evento.