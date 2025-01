Amigo e sucessor! Makhachev pode superar recorde de Khabib com vitória no UFC 311

Número um peso-por-peso do Ultimate na atualidade, Islam Makhachev tem a chance de ampliar ainda mais seu legado no MMA profissional neste sábado (18), na luta principal do UFC 311, em Los Angeles (EUA). Afinal de contas, caso desbanque Renato 'Moicano', escalado de última hora para o lugar de Arman Tsarukyan, lesionado, o wrestler russo se tornará o peso-leve (70 kg) com o maior número de defesas de título da história da liga presidida por Dana White, com quatro ao todo. E o recorde, caso alcançado, seria ainda mais simbólico, já que o campeão deixaria para trás simplesmente o seu mentor no esporte: Khabib Nurmagomedov.

E para tornar o contexto ainda mais especial, Khabib estará no corner de Makhachev, auxiliando seu pupilo durante o combate diante do brasileiro. Com três defesas de cinturão cada, os russos lideram a estatística dentro dos pesos-leves do UFC, ao lado dos americanos B.J. Penn e Benson Henderson. Apontada como a categoria mais populosa e, consequentemente, disputada dentre todas, a divisão até 70 kg pode ter, pela primeira vez em anos, um campeão isolado em números de defesas de título bem-sucedidas.

Khabib: de amigo a treinador

Membros do chamado 'clã do Daguestão', Makhachev e Khabib cresceram juntos, como indivíduos e atletas. No meio dos esportes de combate, ambos tinham na figura de Abdulmanap Nurmagomedov, pai de Khabib, seu maior referencial. Entretanto, com a morte do veterano, em 2020, a configuração da equipe sofreu algumas mudanças significativas.