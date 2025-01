Efeito Poatan! Jamahal Hill é vaiado por fãs em coletiva do UFC 311 e ouve gritos de "Chama"

Hill caiu em desgraça

A tensão entre Jamahal Hill e parte dos fãs de MMA ficou evidente após a luta do mesmo contra Alex Pereira. Antes de enfrentar o brasileiro, 'Sweet Dreams' o provocou, questionou seu nível de habilidade e prometeu nocauteá-lo. Já no octógono, o americano foi nocauteado por 'Poatan' no primeiro round. No entanto, o striker não aceitou a derrota para o campeão dos meio-pesados do UFC.

Constantemente, Hill reclama do resultado e garante que dará o troco no algoz em uma possível revanche. Insatisfeito, o americano até discutiu com 'Poatan' no Instituto de Performance do UFC. Além disso, o lutador também costuma debater com os haters de forma acalorada nas redes sociais. Dessa forma, 'Sweet Dreams' passou a ser visto por uma parcela da comunidade do MMA como um dos vilões do esporte.

Blocking out the noise ??@JamahalH | #UFC311 pic.twitter.com/lDcovDjlbi

- UFC (@ufc) January 17, 2025