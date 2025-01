Diego Ferreira exalta aniversário de 40 anos no dia do UFC 311: "Celebrar com a vitória"

Neste sábado (18), Diego Ferreira viverá um dia importante, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Afinal de contas, será na mesma data em que completa 40 anos de idade que o brasileiro voltará a competir no octógono mais famoso do mundo. Entusiasmado com a coincidência, o peso-leve (70 kg) do Amazonas revelou, em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, que não teria uma maneira melhor de comemorar seu aniversário do que com um triunfo no UFC 311, com sede em Los Angeles (EUA).

Mas para coroar o dia com chave de ouro, o brasileiro terá que superar um oponente em boa fase. Com duas vitórias consecutivas nas últimas rodadas, assim como Diego, Grant Dawson chega embalado e disposto a proteger seu lugar no ranking da categoria. Com o apoio de sua família, porém, que viajou com Ferreira para acompanhá-lo durante a semana da luta do UFC 311, o veterano brasileiro pretende frustrar os planos de seu rival americano.

"Sim, é uma data muito especial (risos). Quarentão, estamos naquela garra, naquela vontade. Principalmente porque é uma coisa muito satisfatória para mim, por estar há tanto tempo nessa carreira, tanto tempo dentro do UFC. Então é algo bem satisfatório, estou muito alegre por isso (lutar no dia do meu aniversário). Com a vitória, (a festa) vai ser em casa com a minha família. Minha família está aqui também (em LA), então estou muito feliz por isso. Não tem outro local e maneira melhor de celebrar do que com a vitória", destacou o especialista em jiu-jitsu.