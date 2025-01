Dana White afasta rumores com veto a luta de boxe entre Conor McGregor e Logan Paul

Em meados de dezembro, Conor McGregor pegou a comunidade dos esportes de combate de surpresa ao revelar que estaria negociando seu retorno à ativa em uma luta de boxe contra Logan Paul, a ser sediada na Índia. Posteriormente, o astro do UFC alimentou os rumores de que receberia um salário exorbitante de 250 milhões de dólares (R$ 1,5 bilhão) para medir forças contra o influencer. Cerca de um mês após todo o burburinho criado, tal possibilidade foi devidamente vetada por Dana White.

Durante entrevista concedida ao canal do Youtube 'Pardon My Take', nesta quarta-feira (15), o presidente do UFC rechaçou a chance de 'Notorious' se aventurar pela segunda vez nos ringues, seja contra Logan Paul ou contra o também influencer KSI. Vale ressaltar que McGregor possui um contrato de exclusividade junto ao Ultimate. Sendo assim, precisaria do aval da organização para vislumbrar desafios fora do MMA.

Em 2017, Conor, em seu auge, conseguiu fazer com que Dana o 'liberasse' para duelar contra a lenda do boxe Floyd Mayweather. Na oportunidade, o presidente do UFC co-promoveu o midiático confronto, gerando um lucro considerável com a exposição de seu atleta. Oito anos depois, porém, o cartola não parece estar disposto a repetir a façanha. De olho em ter McGregor novamente no octógono mais famoso do mundo, White projetou uma possível volta à ativa do falastrão irlandês para o outono norte-americano, que contempla o período entre setembro e novembro.