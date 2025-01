Campeões, Makhachev e Dvalishvili ganham uniformes personalizados para o UFC 311; veja

Número 1 peso-por-peso do Ultimate e soberano nos peso-leve, Islam Makhachev tenta ampliar seu legado dentro do MMA profissional. Para isso, o pupilo de Khabib Nurmagomedov terá que desbancar Arman Tsarukyan na luta principal do UFC 311. Em 2019, quando duelaram pela primeira vez, o wrestler russo derrotou o rival da Armênia via decisão unânime. Já no 'co-main event' da noite, Merab Dvalishvili tenta defender seu cinturão do peso-galo pela primeira vez contra o desafiante invicto Umar Nurmagomedov, primo de Khabib.

