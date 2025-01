Aos 35 anos, Moicano explica segredo para grande fase no UFC: "O diferencial é a cabeça"

Aos 35 anos, Renato Carneiro já não é mais nenhum garoto. Mas foi exatamente nesta idade que o brasileiro parece ter atingido o ápice de sua maturidade como lutador profissional dentro do UFC. E os números comprovam isso. São seis vitórias nas últimas sete apresentações no octógono mais famoso do mundo. E, na visão de 'Moicano', o principal segredo que explica sua ótima fase na carreira é a evolução adquirida no aspecto mental.

Prestes a competir neste sábado (18), no UFC 311, com sede em Los Angeles (EUA), contra Beneil Dariush, Renato admite que sente que seu auge físico já ficou no passado. Entretanto, em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o brasileiro explica que consegue conciliar isso evoluindo em outros aspectos do jogo, como inteligência, maturidade e blindagem mental. E a fórmula tem dado certo, já que Moicano alcançou o top 10 do ranking dos pesos-leves (70 kg) desta maneira.

"Acho que sim (essa é a minha melhor fase). Estou em um momento muito bom. Graças a Deus, está tudo caminhando bem. Fisicamente não (me sinto no auge). Tenho ficado muito cansado, e também com recuperação é difícil. Estou ficando mais velho, com 35, já não me recupero mais como antigamente (risos). Mas estou ficando mais inteligente nos treinos, treinando melhor. E principalmente o lado mental também, estou muito tranquilo. Estou com uma cabeça muito boa. Acho que o diferencial é a cabeça", destacou o brasiliense.