Kleber Bambam desafia Naldo Benny para luta de boxe: "Vai apanhar muito"

Ao que parece, Kleber Bambam mudou de alvo no boxe. Na temporada passada, o vencedor do Big Brother Brasil 1 estreou na nobre arte, foi nocauteado em segundos por Acelino Popó, em luta realizada em São Paulo, e, a partir daí, fez uma série de desafios para Whindersson Nunes. Agora, o empresário deixou o humorista de lado, ao menos por ora, e voltou seu foco para Naldo Benny.

Em sua conta oficial no 'Instagram', Bambam desafiou Naldo Benny para uma possível luta de boxe e o ameaçou, mostrando que o clima entre eles não é dos melhores. Vale pontuar que, anteriormente, o cantor, ao participar do programa 'Sabadou com Virginia', de Virginia Fonseca, no 'SBT', admitiu ter ficado com raiva do falatório do influenciador digital e o chamou de 'babaca'.

Sendo assim, Kleber aproveitou que também já alfinetou a apresentadora, para fazer uma aposta com o objetivo de tirar do papel sua luta contra Naldo. E, apesar de estar vindo de uma derrota rápida e brutal para Popó, o empresário garantiu que, dessa vez, não só venceria o cantor no ringue, como também iria castigá-lo.