Jamahal Hill admite preferência por disputa de cinturão contra Poatan: "A luta que eu quero"

Nada pessoal contra o brasileiro

Quando se consagrou campeão do Ultimate, no card sediado no Rio de Janeiro, em 2023, Jamahal derrotou o amigo e mentor de Poatan no MMA, Glover Teixeira. E, para além do confronto direto entre os dois travado no UFC 300, o americano ainda protagonizou uma discussão acalorada com o brasileiro nas dependências do Instituto de Performance da companhia, em dezembro de 2024. Apesar do histórico de desavenças, Hill ressaltou que não possui nada pessoal contra Alex, além de ressaltar que promover tal rivalidade faz parte do negócio.

"Na verdade, não (é algo pessoal com o Poatan). Para mim, é mais sobre ser visto. Sou um competidor, estou aqui. Não sou tímido para dizer que confio em mim mesmo, nas minhas habilidades. Não passa disso. Faz parte do trabalho. Se realmente fosse tão sério e pessoal, eu não falaria nada, não teria nada a ser dito, seriam apenas socos. Mas é apenas um trabalho. De onde venho, rixas como essas são de verdade e bastante perigosas. Não houve nada de perigoso, foi mais para alertar o outro competidor de que ainda estou aqui. Estive lesionado e incapaz de falar com minhas habilidades, então passei a falar com as palavras", explicou o falastrão americano.

Atual número 3 do ranking, Hill terá a chance de roubar a segunda colocação da categoria caso consiga superar Prochazka neste sábado, no UFC 311. Além de retomar à coluna das vitórias, um bom desempenho é fundamental para as pretensões do ex-campeão em competir pelo título dos meio-pesados novamente no curto prazo. Até por conta de seu histórico com Poatan, o desejo do americano pode ser concretizado ainda em 2025, a depender da combinação de resultados das próximas rodadas.