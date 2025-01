Dana White mostra confiança na realização da luta Jon Jones vs Tom Aspinall

Atualmente, a luta entre Jon Jones e Tom Aspinall é uma das grandes novelas do MMA e deixa uma parcela dos fãs e profissionais do esporte incerta sobre sua realização no UFC. No entanto, Dana White, ao que parece, tem a situação controlada. Tanto que o presidente da organização se mostrou confiante de que os principais nomes do peso-pesado vão finalmente se enfrentar em 2025.

De um lado, o inglês, sonhando em ser o melhor peso-pesado do MMA, desafia o campeão linear da categoria constantemente. Do outro, o americano minimiza a importância do dono do título interino da divisão no esporte e nega ter qualquer vontade de enfrentá-lo. Mas, apesar da clara divergência entre as partes, Dana indicou existir uma negociação em andamento para a superluta Jones vs Aspinall sair do papel.

Mais do que isso, o cartola escancarou seu otimismo, projetando um desfecho favorável para a novela no peso-pesado do UFC. Vale destacar que, em dezembro, Dana chegou a garantir que Jon Jones vs Tom Aspinall acontecerá na atual temporada e classificou a superluta entre os campeões linear e interino da categoria como prioridade na companhia.