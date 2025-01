Campeão admite surpresa com rumores sobre fim do Bellator

Fracasso da fusão Bellator/PFL?

Caso se confirme o rumor, o Bellator - fundado em 2008 - encerra suas atividades pouco mais de um ano após ser comprado pela PFL, em novembro de 2023. A fusão, à época vista como o nascimento de um possível concorrente capaz de ameaçar a soberania do UFC, se mostrou um erro - ao menos até este momento.

Além da provável queda do Bellator, a dupla Bellator/PFL vem sendo alvo de frequentes críticas e reclamações por parte de lutadores influentes da organização. Este é o caso dos brasileiros Patrício Pitbull e Cris Cyborg, além do iraniano naturalizado holandês Gegard Mousasi.

Campeão peso-pena (66 kg) e maior nome da história do Bellator, Patrício expressou publicamente sua insatisfação com sua inatividade desde a fusão das ligas e pediu para ser dispensado do seu contrato. O mesmo ocorreu com Cris Cyborg, detentora do cinturão até 66 kg entre as mulheres.

Por sua vez, Mousasi entrou com um processo judicial contra a dupla PFL/Bellator após ser dispensado. Pouco tempo antes, o ex-campeão dos médios (84 kg) também havia criticado a ausência de lutas e indicou que os dirigentes Professional Fighters League não queriam cumprir com o seu contrato prévio com o Bellator, que previa pagamentos de valores considerados muito altos pela alta cúpula da PFL.

Imagine being the champion of an organization chilling on the couch and your wife walks in and tells you "did you see this? Bellator is dead now?"... and all you can do is shrug your shoulders in confusion.... CUZ you still haven't heard a thing. Lol

Yeaaaah, that was me.