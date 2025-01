Kamehameha! Felipe Bunes explica comemoração em homenagem a Dragon Ball no UFC

Na noite do último sábado (11), o brasileiro Felipe Bunes finalizou Jose Johnson no encerramento do card preliminar do UFC Vegas 101 e conquistou sua primeira vitória na organização. Após o triunfo, ainda no octógono, o potiguar - membro da equipe 'Pitbull Brothers' - comemorou emulando um 'Kamehameha', em homenagem ao anime japonês 'Dragon Ball', do qual o peso-mosca (57 kg) é um fã incondicional.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, 'Felipinho' explicou a origem da comemoração e destacou a importância do anime em sua vida, desde a infância, incluindo seu interesse pelo mundo das lutas. O atleta da equipe 'Pitbull Brothers' ainda revelou que as homenagens a Dragon Ball não se restringem à celebração mostrada por ele no UFC Vegas 101 e envolvem até mesmo seu filho, que recebeu o nome de Gohan, em referência ao personagem do desenho animado.

"Dragon Ball, literalmente, foi o que me fez gostar de esportes de luta. Realmente, o Dragon Ball mudou a minha vida, porque eu sempre quis ser lutador. Eu brincava de 'fusão' na rua e saía brincando de porrada. Então, eu levo o estilo Dragon Ball mesmo para a minha vida. Não à toa, o nome do meu filho é Miguel Gohan e eu tenho o braço todo tatuado de Dragon Ball. É paixão mesmo", contou Felipe.