Ex-campeã, Holly Holm deixa o UFC após pedido por liberação

Ex-campeã peso-galo (61 kg) do UFC, Holly Holm não faz mais parte do plantel de atletas da principal organização de MMA do mundo. Sua saída do Ultimate foi concretizada após um pedido feito pela própria lutadora americana. A notícia foi divulgada em primeira mão pelo jornalista Ariel Helwani, que confirmou a informação diretamente com o empresário da veterana, Lenny Fresquez.

Holly ainda possuía algumas lutas em seu contrato com o UFC, mas, mesmo assim, seu pedido de dispensa foi atendido pela entidade presidida por Dana White. Agora, livre no mercado, a expectativa é que a veterana, atualmente com 43 anos de idade, busque novas oportunidades em outros eventos de MMA ou, até mesmo, volte a competir no boxe, modalidade na qual conquistou múltiplos títulos mundiais e integra o Hall da Fama.

Trajetória no UFC

Depois de migrar definitivamente do boxe para o MMA, Holly Holm chegou ao UFC em 2015 e, rapidamente, fez história na organização. Em sua terceira luta na liga, depois de vencer seus dois primeiros compromissos, 'The Preacher's Daughter' - como ficou conhecida - protagonizou um dos resultados mais surpreendentes de todos os tempos na modalidade, ao nocautear a então campeã imbatível Ronda Rousey, conquistando o cinturão peso-galo do Ultimate.