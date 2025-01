Fairplay! Adesanya treina com o rival Whittaker para luta no UFC; veja

Israel Adesanya ganhou um reforço e tanto em sua preparação para a luta contra Nassourdine Imavov, de extrema importância para o peso-médio (84 kg) do UFC e programada para acontecer no dia 1º de fevereiro, na Arábia Saudita. Disposto a voltar ao caminho das vitórias na carreira, o nigeriano surpreendeu ao recrutar o rival Robert Whittaker para o seu camp.

Em sua conta oficial no 'Instagram', Adesanya fez questão de compartilhar o registro do treino com o atleta, que contou com a aprovação de parte da comunidade do MMA. E a reação positiva de uma parcela dos fãs e profissionais do esporte se explica, já que os ex-campeões do peso-médio do UFC são dois dos melhores lutadores da história da categoria.

No material, 'The Last Stylebender' e Whittaker treinaram trocação e wrestling, sempre com um sorriso no rosto, mostrando que a rivalidade entre eles ficou no passado. No UFC, os atletas disputaram duas lutas. Em 2019, Adesanya nocauteou o australiano no segundo round e, em 2022, levou a melhor por decisão unânime.