Conor McGregor elogia Mackenzie Dern vs Amanda Ribas e apoia trilogia no UFC

Registro de McGregor no MMA

Conor McGregor, de 36 anos, é o principal nome do UFC. Pela maior organização de MMA do mundo, o irlandês se transformou em um fenômeno do esporte ao conquistar o cinturão do peso-pena e do peso-leve. Na modalidade desde 2008, 'Notorious' possui um cartel composto por 22 vitórias, sendo 20 pela via rápida (19 por nocaute e uma por finalização), e seis derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Chad Mendes, Donald Cerrone, Dustin Poirier, Eddie Alvarez, José Aldo, Max Holloway e Nate Diaz.

Great fight! Awesome showcase! @MackenzieDern @amandaribasufc, an excellent rivalry between the two Brazilians! So good! 1 a piece now, I would definitely love to see this trilogy! #AwesomeMMA

- Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) January 12, 2025