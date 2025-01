Conor McGregor castiga jogadores em partida de futebol na Irlanda; veja

Conor McGregor não luta desde 2021, mas sua ausência do UFC não o impede de estar ativo e praticar esportes diferentes. No último sábado (11), na Irlanda, o ex-campeão do Ultimate jogou uma partida de futebol e, competitivo, deu tudo de si, castigando os adversários em campo.

No registro divulgado pelo perfil do 'X' 'NotACasualMMA', McGregor, representando o time 'Black Forge FC', nome do seu pub, disputou a bola de forma grosseira com um jogador, levou a melhor na dividida e, em seguida, deu um carrinho e se chocou com outro atleta violentamente. Em mais um lance de pouca intimidade com os gramados, Conor pisou na bola, perdeu o controle dela e agarrou um jogador descaradamente, fazendo falta para parar a jogada.

Para coroar sua participação na partida, o lutador, em uma disputa aérea, errou o tempo da jogada e, ao invés de chutar a bola, acabou acertando a linha de cintura de outro atleta. Como os lances viralizaram nas redes sociais, 'Notorious', bem-humorado, entrou na brincadeira.