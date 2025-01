Parceiro de time revela ameaça feita a Sean Strickland: "Vou te aleijar"

Compromissos no UFC

No campo esportivo, Chris e Sean têm compromissos importantes pela frente. Neste sábado (11), Curtis medirá forças com o russo Roman Kopylov no card do UFC Vegas 101. Por sua vez, Strickland tentará recuperar o cinturão peso-médio da entidade no próximo dia 9 de fevereiro, na edição 312 do Ultimate, em uma revanche contra o sul-africano Dricus du Plessis, que já o venceu no ano passado.