Marco Túlio celebra chance de estrear no UFC contra inimigo do MMA brasileiro

Contratado pelo Ultimate via 'Contender Series', em agosto do ano passado, o peso-médio (84 kg) Marco Túlio fará sua primeira luta no octógono mais famoso do mundo neste sábado (11), no card do UFC Vegas 101. E logo em sua estreia, 'Matuto' - como o mineiro é conhecido - terá pela frente um adversário que pode ser considerado como uma espécie de 'inimigo' do MMA brasileiro, seja pelo seu histórico de combates contra atletas tupiniquins ou por uma polêmica contra um ícone do esporte nacional. E, ao que parece, a escolha do rival agradou o lutador da equipe 'Chute Boxe Diego Lima'.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Matuto comemorou a oportunidade de estrear no UFC contra Ihor Potieria. Além do oponente já possuir um certo nome na entidade devido ao seu maior 'tempo de casa', Marco Túlio entende que o retrospecto negativo do ucraniano contra atletas brasileiros pode pesar a seu favor psicologicamente neste sábado.

Vale destacar que, em sete lutas disputadas no Ultimate até o momento, Potieria teve um brasileiro como adversário em quatro delas, somando três derrotas e apenas uma vitória contra atletas tupiniquins. O triunfo, por sinal, rendeu ao ucraniano a antipatia de grande parte da comunidade do MMA no Brasil.