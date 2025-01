Ex-top 15 revela que apelou à "boa vontade" do UFC para recusar luta com Alex Poatan

Ex-campeão peso-médio (84 kg) e atual detentor do cinturão meio-pesado (93 kg) do UFC, Alex Pereira criou uma aura ao seu redor que fez dele um dos lutadores mais temidos do mundo das lutas. Mas, mesmo antes de suas conquistas no octógono mais famoso do mundo, 'Poatan' já causava receio em seus potenciais rivais, como era o caso do americano Chris Curtis, ex-membro do top 15 da divisão até 84 kg do Ultimate.

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', Curtis revelou que precisou apelar à boa relação com o UFC para recusar uma oferta de luta contra Alex Poatan, quando o brasileiro ainda dava seus primeiros passos na organização. De acordo com o americano, sua reputação como uma espécie de 'funcionário padrão' da liga, construída com base na sua disposição para aceitar, até então, todos os compromissos propostos pelo Ultimate, independentemente do adversário ou tempo de preparação, o ajudou na hora de rejeitar o duelo contra o perigoso striker paulista e evitar que isso repercutisse negativamente na sua carreira.

"Eu normalmente não digo 'não', a não ser que seu nome seja Alex Pereira. Aí definitivamente eu disse 'não'. Eles me ofereceram essa luta antes de Bruno Silva (Blindado), a luta do Bruno Silva, ou talvez foi a que Sean (Strickland) pegou e eles ofereceram para a gente primeiro. Eu fiquei tipo: 'Nem f***! Eu não vou enfrentá-lo de última hora. Nem pensar'. Eu o encontrei em Nova York, no Madison Square Garden. Nós estávamos no elevador e eu fiquei tipo: 'Qual o seu tamanho?'. As pessoas que não conhecem Alex Pereira não entendem quão grande esse cara é na vida real. É perturbador quão grande esse cara é. Eu fiquei tipo: 'Quer saber? Eu não tenho que responder por isso, então eu vou apenas dizer 'não'. Já disse sim para todo o resto. Eu vou cobrar essa boa vontade e dizer 'nem f***". Eu digo 'sim' para todas as lutas, com exceção daquela. Fiquei tipo: 'Eu não tenho um caminho para a vitória aqui. Estou de boa'", recordou o americano.